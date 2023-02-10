В боях под Соледаром погиб двоюродный брат украинской певицы Ирины Федышин
В ходе русско-украинской войны погиб Роман Климкович, двоюродный брат певицы Ирины Федишин. Ему было 34 года
Об этом сама певица сообщила на своей фейсбук-странице.
Мужчина с первых дней войны пошел защищать родную землю добровольцем. Он погиб в бою под Соледаром.
"Мы только недавно виделись, тебя отпустили на 10 дней домой. Ты сразу навестил нашу бабушку. Потом ты пришел ко мне в гости и рассказывал о войне. Ты был полон сил, энергии, даже, словом не оговорился, что там тяжело. А у меня даже мысли никогда не было, что может что-нибудь случиться. Ты постоянно улыбался и подшучивал. Мы стояли в коридоре и никак не могли расстаться. Ты время от времени меня обнимал, шел и снова останавливался на разговор. Я пригласила тебя на концерт в Трускавце, 25 января.Ты сказал, что очень постараешься быть.Какая я была рада, когда увидела тебя в первом ряду.Ты, как всегда улыбался, аплодировал и поддерживал меня.После концерта мы живо общались, сделали с тобой фото...., Господи, это было наше последнее фото вместе", - отметила Ирина Федишин.
По ее словам, вчера, 9 февраля, позвонили побратимы Романа и сказали, что его больше нет.
"Я не верила и до последнего надеялась, что это ошибка. Возможно, ты ранен и попал в плен. Но твой собрат Володя, с которым вы вместе добровольцами пошли на войну, вернулся сегодня в этот окоп и убедился, что тебя уже нет... Ты гордился мной, а я всю жизнь буду гордиться твоим подвигом - отдать жизнь за свободу Украины. Светлая и вечная память Герою Украины. Царство тебе Небесное …Спи спокойно, мой братец...", - добавила певица.
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