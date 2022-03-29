В боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада оккупантов потеряла две батальонно-тактические группы и командира бригады, - Генштаб

В своем отчете за 12:00 Генштаб ВСУ информирует население, что цели наступательной операции противник не достиг, передает Еспресо. TV.

"Отмечается вывод отдельных подразделений вооруженных сил российской федерации с территории Киевской и Черниговской областей. При этом сохраняется высокая угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры", - пишут наши военные.

Они отмечают, что у РФ существует проблема усиления и проведения ротации имеющейся группировки противника.

"Да, только в тихоокеанском флоте вооруженных сил российской федерации, подразделения комплектования по причине отказа личного состава участвовать в так называемой "специальной операции", не способны укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу", - говорят в ВСУ.

На Волынском направлении группировка вооруженных сил республики Беларусь обеспечивает прикрытие своей государственной границы, проводит демонстрационные действия.

На Полесском направлении противник ограничивается обстрелами артиллерией, перегруппировкой имеющихся подразделений и частичным выводом на территорию Беларуси.

В Северской области оккупанты продолжают блокировать Чернигов, пытаются постепенно уничтожать военные и гражданские объекты. В направлении Броваров враг активных действий не вел.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по населенным пунктам Харьков и Барвенково, пытаются захватить город Изюм. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Камянка, Сухая Камянка, Тихоцкое.

"Враг нарастил существующую группировку введением отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии. Именно в боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонно-тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курила. Потери одной 200-й 1500 военнослужащих", – пишут в генштабе.

На Донецком направлении противник нарастил огневое влияние и активизировал штурмовые действия по большинству направлений. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское. Основные усилия концентрируют на взятии под контроль Попасной и Мариуполя. Успехов у врага нет.

В городе Бердянск российские оккупанты пытаются восстановить припортовую инфраструктуру.

На Южнобужском направлении враг, под прикрытием огня артиллерии, проводит мероприятия по восстановлению боеспособности, пополняет запасы боеприпасов и топлива.

Напомним, оккупанты отдают приказы сравнивать с землей мирные населенные пункты, - СБУ

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