В боях под Гуляйполем погиб детский тренер из Запорожья

Об этом сообщил глава Департамента спорта, семьи и молодежи Запорожской ОВА Владислав Ковпак, рассказывает Еспресо.TV .



"В боях с российскими оккупантами под г. Гуляйполе Запорожской области 31 марта 2022 года погиб тренер по баскетболу ДЮСШ 12 Запорожского городского совета Немченко Юрий Александрович", - отметил чиновник.



Читайте также: "Несколько дней и они пойдут в наступление", - Гайдай об угрозе прорыва на Донбассе



У него осталась жена и трое маленьких детей. Младшему сыну всего два года.



"Герои не умирают, они всегда в наших сердцах", - отмечается в сообщении.



Желающие помочь финансово жене преподавателя Людмиле могут найти дополнительные подробности здесь .





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb