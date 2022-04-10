В боях под Гуляйполем погиб детский тренер из Запорожья
На территории Запорожской области в боях с российскими оккупантами погиб тренер по баскетболу ДЮСШ №12 Запорожского городского совета Юрий Немченко
Об этом сообщил глава Департамента спорта, семьи и молодежи Запорожской ОВА Владислав Ковпак, рассказывает Еспресо.TV .
"В боях с российскими оккупантами под г. Гуляйполе Запорожской области 31 марта 2022 года погиб тренер по баскетболу ДЮСШ 12 Запорожского городского совета Немченко Юрий Александрович", - отметил чиновник.
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У него осталась жена и трое маленьких детей. Младшему сыну всего два года.
"Герои не умирают, они всегда в наших сердцах", - отмечается в сообщении.
Желающие помочь финансово жене преподавателя Людмиле могут найти дополнительные подробности здесь .
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