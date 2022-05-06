В боях на Харьковщине погиб чемпион Украины по бегу

Об этом сообщает официальный сайт Министерства молодежи и спорта Украины .



Легкоатлет Александр Сербинов ушел на фронт после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.



"Александр проявил личное мужество и верность военной присяге в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Герои не умирают! Выражаем искренние соболезнования родителям, родным и друзьям воина. Скучаем, будем помнить и никогда не простим…", - говорится в заявлении Минспорта.



Сербинов – многократный победитель и призер чемпионатов Украины по бегу на 400 м и 800 м. Был кандидатом в мастера спорта.



Также Сербинов был партнером незрячего бегуна Валерия Гаврилюка, с которым они выступали на ЧМ и заняли 8 место в забеге на 100 м.

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