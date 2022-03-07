В боях на Гостомельском направлении погиб нардеп 8-го созыва Александр Марченко

Об этом сообщил заместитель председателя в Кировоградском областном совете Дмитрий Линько, передает Еспресо.TV .



"В боях на Гостомельском направлении погиб наш коллега, нардеп 8-го созыва Александр Марченко. Буду помнить его как чрезвычайно светлого и доброго человека, настоящего патриота своей страны. Царство Небесное Герою!" - написал он.





Справка. Александр Марченко – украинский предприниматель и политический деятель, народный депутат Украины. Родился 14 января 1965 года в селе Рыбчинцы Винницкой области. Образование высшее. Генеральный директор ОДО "Белоцерковский карьер". Член политической партии "Свобода". Проживал в городе Белая Церковь, Киевской области.

С 27 ноября 2014 г. – народный депутат Украины, избран по Избирательному округу № 90, Киевская область. Председатель подкомитета по вопросам строительства и архитектуры Комитета Верховной Рады Украины по строительству, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

7 марта 2022 года стало известно о гибели Александра Марченко в бою с оккупантами в районе киевской Пущи-Водицы.

Напомним, российские оккупанты расстреляли председателя Гостомельской громады и двух волонтеров.