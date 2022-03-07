В боях на Гостомельском направлении погиб нардеп 8-го созыва Александр Марченко
В районе Пущи-Водицы в бою с российскими оккупантами погиб экс-нардеп от "Свободы" Александр Марченко
Об этом сообщил заместитель председателя в Кировоградском областном совете Дмитрий Линько, передает Еспресо.TV .
"В боях на Гостомельском направлении погиб наш коллега, нардеп 8-го созыва Александр Марченко. Буду помнить его как чрезвычайно светлого и доброго человека, настоящего патриота своей страны. Царство Небесное Герою!" - написал он.
С 27 ноября 2014 г. – народный депутат Украины, избран по Избирательному округу № 90, Киевская область. Председатель подкомитета по вопросам строительства и архитектуры Комитета Верховной Рады Украины по строительству, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
7 марта 2022 года стало известно о гибели Александра Марченко в бою с оккупантами в районе киевской Пущи-Водицы.
- Напомним, российские оккупанты расстреляли председателя Гостомельской громады и двух волонтеров.
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