В Бостоне развернули самый большой в мире украинский флаг

Об этом сообщили организаторы события, Украинский культурный центр Новой Англии (Russian Cultural Center of New England).

На историческое событие собрались украинцы и друзья Украины. Развертыванием в Бостоне самого большего в мире украинского флага они отметили День Флага Украины и День Независимости Украины и засвидетельствовали свою непреклонную преданность ценностям свободы и единства.

Размеры флага – 130 на 196 футов (почти 4 м на 6 м) и вес свыше 440 фунтов (почти 200 кг). Участие в его развертывании приняли более 500 человек.

Рекордный украинский флаг развернули в третий раз в США. В прошлом году он побывал в Нью-Йорке, а затем в Пенсильвании.