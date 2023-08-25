В Бостоне развернули самый большой в мире украинский флаг
В Миллениум-парке в Бостоне в четверг, 24 августа, украинское общество и все желающие присоединились к развертыванию самого большего в мире флага Украины
Об этом сообщили организаторы события, Украинский культурный центр Новой Англии (Russian Cultural Center of New England).
На историческое событие собрались украинцы и друзья Украины. Развертыванием в Бостоне самого большего в мире украинского флага они отметили День Флага Украины и День Независимости Украины и засвидетельствовали свою непреклонную преданность ценностям свободы и единства.
Размеры флага – 130 на 196 футов (почти 4 м на 6 м) и вес свыше 440 фунтов (почти 200 кг). Участие в его развертывании приняли более 500 человек.
Рекордный украинский флаг развернули в третий раз в США. В прошлом году он побывал в Нью-Йорке, а затем в Пенсильвании.
- Как мировые лидеры поздравляли Украину с Днем Независимости – читайте по этой ссылке.
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