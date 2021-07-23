В Боснии и Герцеговине будут привлекать к ответственности за отрицание геноцида в Сребренице

Об этом пишет "Радио Свобода".

Верховный представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине Валентин Инцко принял решение о внесении дополнений в Уголовный кодекс страны, которыми предусматривается наказание за непризнание геноцида.



Инцко на основании своих полномочий уточнил, что запрещено опровергать, преуменьшать или оправдывать геноцид, преступления против человечности и военные преступления, которые имели место на территории Боснии и Герцеговины и были установлены правомочными приговором.

Нарушителям дополнений в закон грозит заключение сроком от шести месяцев до пяти лет.

Упомянутыми дополнениями запрещается превозносить причастных к военным преступлениям, предоставлять им награды, признание и любые общественные привилегии. Парламент Боснии и Герцеговины имеет право принять упомянутые изменения в закон без каких-либо условий. Решение верховного представителя становится действительным сразу после обнародования в "Правительственном вестнике Боснии и Герцеговины".

Лидер боснийских сербов и сербский представитель в Президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что сербы не признают решение верховного представителя и начнут процесс отделения от Боснии и Герцеговины.

В то же время хорватский представитель в Президиуме страны Желько Комшич, назвал решение Валентина Инцко "цивилизационным поступком".

По мнению обозревателей, верховный представитель вынес решение в связи с пренебрежением геноцидом в результате недавних провокаций боснийских сербов, которые во время празднования годовщины геноцида в Сребренице устраивали концерты и народные гуляния.

Международный трибунал по бывшей Югославии правомочными приговорам установил, что в июле 1995 года в Сребренице силы боснийских сербов убили не менее 8 тыс. пленных бошняков, от подростков до пожилых людей.