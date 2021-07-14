В Боснии арестовали главу разведки: обвиняют в подделке диплома

Об этом пишет Reuters .



В среду боснийская полиция арестовала руководителя спецслужб страны по обвинению в отмывании денег и злоупотреблении служебным положением для подделки университетских дипломов, сообщили в полиции и прокуратуре.



Осман Мехмедагич, руководитель Агентства разведки и безопасности (OSA), был арестован по требованию государственной прокуратуры, рассказал журналистам представитель полиции Сараево Мирза Хадзябдич.



В заявлении прокуратуры говорится о расследовании по Мехмедагичу за преступные действия, связанные со злоупотреблением служебным положением или полномочиями, подделкой документов и отмыванием денег.



Представитель полиции отметил, что дополнительная информация будет доступна позже в среду.



В прошлом месяце полиция арестовала директора Американского университета в Сараево и Тузле и двух его сотрудников за незаконную выдачу диплома Мехмедагичу.



В октябре Мехмедагич и его сотрудник были обвинены в злоупотреблении служебным положением за то, что он якобы использовал агентские ресурсы для шпионажа человека, который подал против него уголовную жалобу, но суд оправдал их. Прокуроры подали апелляцию.