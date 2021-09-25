В Босфоре столкнулись российское и турецкое судна
В Стамбуле в Босфорском проливе столкнулись турецкий и российский сухогрузаы
Об этом сообщает Anadolu .
Инцидент произошел в Босфорском проливе. По данным управления береговой полиции, 90-метровый турецкий сухогруз Tahsin Imamoglu следовал из провинции Коджаэли в промышленный порт Карадениз Эрегли на побережье Черного моря. Российский сухогруз "Русич-10", длина которого составляет 128 м, шел из провинции Бурса в Россию.
К месту происшествия были направлены три катера и 14 буксировочных судов.
По предварительным данным, причиной столкновения стал отказ рулевого управления турецкого судна.
Владелец "Русича-10" заявил, что на борту находится 11 членов экипажа, все граждане России. По данным береговой охраны Турции, никто не пострадал. Ущерб был нанесен только судам.
- Напомним, 26 мая японское рыболовецкое судно столкнулось с российским сухогрузом "Амур" у берегов острова Хоккайдо.
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