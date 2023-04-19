Об этом он написал в twitter .

Чиновник поблагодарил министра обороны Турции Хулуси Акару и сообщил, что Украина продолжает консультации с Турцией, ООН и другими партнерами по обеспечению реализации "зернового соглашения".

"Осмотры судов возобновляются, несмотря на попытки РФ сорвать соглашение. С Турцией, ООН и другими партнерами мы продолжаем консультации по путям обеспечения полной реализации "зернового соглашения" в соответствии с обязательствами всех сторон. Благодарен министру обороны Турции Акару Хулуси за конструктивный диалог и четкую позицию в поддержке работы соглашения", - пишет он.