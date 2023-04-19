В Босфоре, несмотря на противодействие РФ, возобновили инспекцию судов, привлеченных к "зерновому соглашению", - Кубраков
Министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что была возобновлена инспекция судов, привлеченных к "зерновому соглашению", против попытки России их блокировать
Об этом он написал в twitter .
Чиновник поблагодарил министра обороны Турции Хулуси Акару и сообщил, что Украина продолжает консультации с Турцией, ООН и другими партнерами по обеспечению реализации "зернового соглашения".
"Осмотры судов возобновляются, несмотря на попытки РФ сорвать соглашение. С Турцией, ООН и другими партнерами мы продолжаем консультации по путям обеспечения полной реализации "зернового соглашения" в соответствии с обязательствами всех сторон. Благодарен министру обороны Турции Акару Хулуси за конструктивный диалог и четкую позицию в поддержке работы соглашения", - пишет он.
- В понедельник, 17 апреля, российская сторона во второй раз с ноября 2022 года заблокировала инспекции судов в территориальных водах Турции.
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