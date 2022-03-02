В Бородянке в Киевской области спасатели достали более 200 человек из-под завалов

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Telegram.



"Спасатели Бучанского района Киевской области совместно с волонтерами эвакуировали более двухсот жителей Бородянки. Люди более двух суток были заблокированы под завалами построек, находились в подвалах и погребах", - говорится в сообщении.



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