В Бородянке в Киевской области спасатели достали более 200 человек из-под завалов
В Бородянке Киевской области спасатели освободили более 20 человек, которые спустились в "укрытие" и оказались под завалами
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Telegram.
"Спасатели Бучанского района Киевской области совместно с волонтерами эвакуировали более двухсот жителей Бородянки. Люди более двух суток были заблокированы под завалами построек, находились в подвалах и погребах", - говорится в сообщении.
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