В Бородянке установят модульный городок для жителей, лишившихся дома
На территории стадиона в Бородянке установят модульный городок для жителей, чьи дома разрушили оккупанты
Об этом сообщает Киевская ОВА.
16 мая на местном стадионе будет установлен модульный городок из 4 комплексов. Каждый комплекс состоит из 22 модулей, кухни, душа, туалета и остальных необходимых бытовых помещений.
Эти конструкции Бородянка получила в качестве помощи от польского правительства.
Конструкции, из которых состоит временный городок, в Бородянку поступили как помощь от польского правительства.
"Модуальные городки – оптимальный вариант на то время, пока решается вопрос выкупа или постройки новых домов. Аналогичные проекты мы сможем реализовать и в других населенных пунктах, пострадавших от оккупантов. Сейчас рассматриваем эту возможность", – добавил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.
- Как отмечал министр внутренних дел Денис Монастырский, Бородянка – один из наиболее разрушенных оккупантами городов Киевщины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.61Продажа 33.32
- Актуальное
- Важное