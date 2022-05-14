В Бородянке установят модульный городок для жителей, лишившихся дома

Об этом сообщает Киевская ОВА.

16 мая на местном стадионе будет установлен модульный городок из 4 комплексов. Каждый комплекс состоит из 22 модулей, кухни, душа, туалета и остальных необходимых бытовых помещений.

Эти конструкции Бородянка получила в качестве помощи от польского правительства.

Конструкции, из которых состоит временный городок, в Бородянку поступили как помощь от польского правительства.

"Модуальные городки – оптимальный вариант на то время, пока решается вопрос выкупа или постройки новых домов. Аналогичные проекты мы сможем реализовать и в других населенных пунктах, пострадавших от оккупантов. Сейчас рассматриваем эту возможность", – добавил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

Как отмечал министр внутренних дел Денис Монастырский, Бородянка – один из наиболее разрушенных оккупантами городов Киевщины.

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