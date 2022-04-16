В Бородянке установили модульные дома для рабочих ГСЧС и волонтеров, разбирающих завалы в городке

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



"Раньше 18 таких конструкций были предоставлены Закарпатской ОВА бывшим губернатором штата Нью-Йорк Джорджем Патаки во время его визита, но по просьбе ОП 15 домов оказались в Киевской области, которая пострадала в результате российской агрессии", - говорится в сообщении.



Известно, что кроме модульных домов для волонтеров также установили точку питания.

Напомним, в Бородянке только из-под первых двух разрушенных домов извлечены тела 26 жертв, поиски продолжаются.

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