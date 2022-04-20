В Бородянке оккупанты разрушили или повредили около тысячи домов и расстреляли около сотни мирных жителей, - и. о. главы поселкового совета

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона и.о. главы Бородянского поселкового совета Георгий Ерко, передает Еспресо.TV.



"На сегодняшний день из-под завалов достали 41 человека, а тех людей, которые были расстреляны и родные, близкие их похоронили у себя во дворе или на огороде, часть людей еще успели похоронить на кладбище, то я думаю, это будет около сотни", – сказал Ерко.



Кроме того, россияне уничтожили в Бородянке 8 жилых многоквартирных домов и повредили 32 таких дома, а также полностью разрушили около 500 частных домов и повредили еще около 450.



"На сегодняшний день мы вместе с коммунальными предприятиями области и волонтерами со всей Украины разобрали все завалы. Уничтожено полностью 8 домов, 32 дома повреждены частично, на территории нашей громады уничтожены частные дома - это около 500 домов уничтожены полностью. Частично разрушены или повреждены еще 450 домов. Около тысячи домов на территории нашей громады получили повреждения или уничтожены", - сказал Ерко.



Также и. о. главы поселкового совета добавил, что оккупанты повредили памятник украинским ветеранам войны.



"Памятник героям АТО был расстрелян, местные люди его восстановили, более или менее склеили", – рассказал Ерко.

Напомним, ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии посетили освобожденную от российских оккупантов Бородянку .