В Бородянке из-под завалов разрушенных обстрелами домов достали погибшего человека

Об этом сообщила ГСЧС .



"Киевщина, пгт Бородянка: 16 апреля проводились работы по разбору завалов двух разрушенных обстрелами многоэтажных жилых домов. Во время проведения работ изъято тело погибшего", - отметили спасатели.







Кроме того, в Чернигове сотрудники ГСЧС продолжают разбирать завалы спортивного центра "Чернигов" и девятиэтажного жилого дома. На месте работает возведенный отряд спасателей.

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