В Бородянке из-под завалов разрушенных обстрелами домов достали погибшего человека
16 апреля в Бородянке Киевской области из-под завалов домов, разрушенных российскими обстрелами, извлекли тело погибшего человека. Также разборы завалов продолжаются в Чернигове
Об этом сообщила ГСЧС .
"Киевщина, пгт Бородянка: 16 апреля проводились работы по разбору завалов двух разрушенных обстрелами многоэтажных жилых домов. Во время проведения работ изъято тело погибшего", - отметили спасатели.
Кроме того, в Чернигове сотрудники ГСЧС продолжают разбирать завалы спортивного центра "Чернигов" и девятиэтажного жилого дома. На месте работает возведенный отряд спасателей.
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