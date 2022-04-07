В Бородянке из-под разрушенных россиянами строений начали доставать первые жертвы. Видео
В киевской Бородянке начались восстановительные работы после российской оккупации. Разрушенные здания, разорванные коммуникации, из-под завалов достают первые тела
Об этом сообщает экс-глава Киевской ОГА Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.
Кроме того, Кулеба показал видео разрушенных вражескими обстрелами домов напротив Дома культуры в центре Бородянки.
По его словам, на месте работают спасатели. Происходит описание и составление актов по нанесенному ущербу.
Планируется составить акт по каждому разрушенному зданию и произвести фиксацию общего количества пострадавших зданий.
Также, по словам Кулебы, уже есть подтвержденная информация относительно погибших.
Под завалами домов найдены первые тела. Точное количество еще устанавливается.
Сообщается, что до конца месяца планируется произвести первую часть восстановительных работ в Бородянке, заново провести коммуникации и убрать город.
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