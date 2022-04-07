В Бородянке число найденных под завалами домов жертв возросло до 26 человек, - генпрокурор
В киевской Бородянке только из-под первых двух разрушенных домов достали тела 26 жертв, поиски продолжаются
Об этом сообщает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
По предварительной информации, из-под завалов только двух первых домов удалось извлечь тела 26 погибших мирных жителей.
В настоящее время поиски других погибших продолжаются.
Информация о количестве жертв будет уточняться.
- Напомним, что ранее в Бородянке из-под разрушенных россиянами построек начали доставать первые жертвы
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