В Бородянке число найденных под завалами домов жертв возросло до 26 человек, - генпрокурор

Об этом сообщает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.



По предварительной информации, из-под завалов только двух первых домов удалось извлечь тела 26 погибших мирных жителей.

В настоящее время поиски других погибших продолжаются.

Информация о количестве жертв будет уточняться.

Напомним, что ранее в Бородянке из-под разрушенных россиянами построек начали доставать первые жертвы