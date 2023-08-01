В Бориспольском районе с 1 августа возможны ограничения движения транспорта и пешеходов и проверки документов
С 1 августа в Бориспольском районе Киевской области на протяжении нескольких дней возможны ограничения движения транспорта и пешеходов, а также проверки документов
Об этом сообщил глава Бориспольского РВА Руслан Дяченко.
"С 1 августа, в течение нескольких дней, наши военные и представители правоохранительных органов начнут проведение на территории Бориспольского района Киевщины плановых мер безопасности", - написал он.
Дяченко отметил, во время проведения мер безопасности в отдельных районах громады временно ограничат движение транспорта и пешеходов, а также будут проверять документы. Он призвал сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным ограничениям. Также он подчеркнул, что все действия будут проходить в рамках действующего законодательства.
"Мы работаем ради безопасности граждан!" – отметил Дяченко.
- 26 июля Служба безопасности задержала и сообщила о подозрении предполагаемому агенту российского ГРУ, который под видом студента собирал информацию о перемещении Сил обороны.
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