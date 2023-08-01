В Бориспольском районе с 1 августа возможны ограничения движения транспорта и пешеходов и проверки документов

Об этом сообщил глава Бориспольского РВА Руслан Дяченко.

"С 1 августа, в течение нескольких дней, наши военные и представители правоохранительных органов начнут проведение на территории Бориспольского района Киевщины плановых мер безопасности", - написал он.

Дяченко отметил, во время проведения мер безопасности в отдельных районах громады временно ограничат движение транспорта и пешеходов, а также будут проверять документы. Он призвал сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным ограничениям. Также он подчеркнул, что все действия будут проходить в рамках действующего законодательства.

"Мы работаем ради безопасности граждан!" – отметил Дяченко.