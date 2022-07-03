В Бориспольском районе Киевской области проверяют гостей и местных жителей
3 июля в Бориспольском районе Киевской области стражи порядка будут проверять гостей и местных жителей. Возможно временное ограничение движения
Об этом информирует глава Бориспольской районной администрации Руслан Дяченко .
В 7:00, 3 июля, представители правоохранительных органов начнут проведение на территории Бориспольского района Киевщины плановых фильтрационных мероприятий.
В отдельных микрорайонах Борисполя возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность", - пишет Дяченко.
Жителей района просят соблюдать правила безопасности и не паниковать.
"Призываем жителей и гостей района сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей. Все действия будут проходить в рамках действующего законодательства", - добавил глава района.
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