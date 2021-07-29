В "Борисполе" задержали россиянина: предлагал $1 тыс. за въезд в Украину

Об этом сообщает Госпогранслужба.



"Двое граждан РФ прибыли в пункт пропуска "Борисполь" рейсом Стамбул - Киев. Пассажиры с паспортами страны-агрессора не смогли убедить украинских пограничников в цели своей поездки. Иностранцам отказали в праве въезда на территорию Украины", - говорится в сообщении .



Как известно, один из них, 24-летний мужчина, решил уладить вопрос с помощью взятки. Он предложил военнослужащему Госпогранслужбы 1 тысячу долларов.



Сообщается, что пограничник попытку подкупить его задокументировал на видеокамеру.



После передачи средств россиянина в Украину пропустили, но из аэропорта он вышел в сопровождении полиции.



Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".



Другой россиянин выбыл из Украины обратно в Стамбул.

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