В "Борисполе" задержали группу из Армении, которая хотела вылететь в Испанию с поддельными паспортами Украины

Это произошло вчера, 27 ноября 2021 года. Армяне предъявили загранпаспорта граждан Украины, содержащие признаки частичной подделки, а именно замену страницы с учредительными данными, сообщает сегодня, 28 ноября, Государственная пограничная служба Украины.

По результатам опроса пограничники установили, что трое взрослых и двое детей пересекали государственную границу на выезд из Украины по действительным загранпаспортам Армении на рейс "Киев - Тбилиси", а после пребывания в зале ожидания выбрали другой рейс, на который попытались сесть уже с другими паспортными. документами.

Поддельные паспорта лица приобрели у неизвестного в Украине за $10 тыс.

Пограничники привлекли нарушителей к административной ответственности и запретили въезд в Украину на 3 года.





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