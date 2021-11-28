В "Борисполе" задержали группу из Армении, которая хотела вылететь в Испанию с поддельными паспортами Украины
В пункте пропуска "Борисполь" по результатам анализа и оценки рисков, во время повторной проверки пассажиров рейса "Киев - Барселона", охранники границы обнаружили пятерых граждан Армении, предоставивших для проверки фальшивые выездные документы
Это произошло вчера, 27 ноября 2021 года. Армяне предъявили загранпаспорта граждан Украины, содержащие признаки частичной подделки, а именно замену страницы с учредительными данными, сообщает сегодня, 28 ноября, Государственная пограничная служба Украины.
По результатам опроса пограничники установили, что трое взрослых и двое детей пересекали государственную границу на выезд из Украины по действительным загранпаспортам Армении на рейс "Киев - Тбилиси", а после пребывания в зале ожидания выбрали другой рейс, на который попытались сесть уже с другими паспортными. документами.
Поддельные паспорта лица приобрели у неизвестного в Украине за $10 тыс.
Пограничники привлекли нарушителей к административной ответственности и запретили въезд в Украину на 3 года.
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