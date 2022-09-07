В Борисполе произошел пожар в районе вокзала, мэр отметил отсутствие диверсии или обстрела
Сегодня, 7 сентября, в Борисполе Киевской области на территории одного из предприятий произошел пожар, пострадавших нет
Об этом сообщил городской голова Борисполя Владимир Борисенко в фейсбуке.
"У нас в городе пожар. Хочу подчеркнуть, что это не вражеская диверсия или прилет. Это пожар на предприятии в районе железнодорожного вокзала. Все под контролем. Вы могли слышать в городе взрывы, здесь есть биотопливо, которое могло взорваться. Но еще раз повторяю, что это не прилет. Выясняем причины пожара, ГСЧС уже работает", - сказал Борисенко в видеообращении.
На месте работают спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительной информации, пострадавших нет.
- Вчера, 5 сентября, в Киеве наблюдалось сильное задымление воздуха, вызванное пожарами в Киевской области, но ситуация под контролем пожарных.
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