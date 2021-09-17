В "Борисполе" прекращает работу пункт COVID-вакцинации
В аэропорту "Борисполь" прекращает свою работу пункт вакцинации от COVID-19
Об этом сообщает пресс-центр аэропорта .
"С 18 сентября в аэропорту "Борисполь" прекратит свою работу пункт вакцинации от COVID-19. Ближайший к аэропорту пункт находится по адресу: г.. Борисполь, ул. Киевский шлях, 71 (помещение бывшего кинотеатра "Европа") ", - говорится в сообщении.
В аэропорту добавили, что за период работы с 9 августа по 16 сентября в пункте сделали прививки 2 173 человека.
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