В "Борисполе" прекращает работу пункт COVID-вакцинации

Об этом сообщает пресс-центр аэропорта .

"С 18 сентября в аэропорту "Борисполь" прекратит свою работу пункт вакцинации от COVID-19. Ближайший к аэропорту пункт находится по адресу: г.. Борисполь, ул. Киевский шлях, 71 (помещение бывшего кинотеатра "Европа") ", - говорится в сообщении.

В аэропорту добавили, что за период работы с 9 августа по 16 сентября в пункте сделали прививки 2 173 человека.