В "Борисполе" поселился трансгендер из России, которого не пускают в Украину, - Стерненко
В столичном аэропорту "Борисполь" находится необычный пассажир, который прибыл с территории РФ
Об этом сегодня, 3 июля 2021 года, сообщил общественный деятель и видеоблоггер Сергей Стерненко, информирует Еспресо.TV .
"Живет в аэропорту и жалуется на наших пограничников", - говорит блогер.
На размещенном Стерненком соответствующем видео, человек с ярким женскими макияжем утверждает, что украинские пограничники к нему "до ***** ться".
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