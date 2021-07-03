В "Борисполе" поселился трансгендер из России, которого не пускают в Украину, - Стерненко

Об этом сегодня, 3 июля 2021 года, сообщил общественный деятель и видеоблоггер Сергей Стерненко, информирует Еспресо.TV .



"Живет в аэропорту и жалуется на наших пограничников", - говорит блогер.



На размещенном Стерненком соответствующем видео, человек с ярким женскими макияжем утверждает, что украинские пограничники к нему "до ***** ться".