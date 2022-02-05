В Борисполь прибыли военные транспортники из Британии и США. Германия пропустила
В субботу, 5 февраля 2022 года, в киевском аэропорту Борисполь приземлились два военно-транспортных самолета. Один из Соединенного Королевства, второй - из Соединенных Штатов Америки
Британцы прислали свой груз с помощью самолета Airbus А400M, а из США прилетел Boeing 747-4B5F. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.
Транспортник BBC Великобритании прибыл в Киев с авиабазы Бриз Нортон.
Американский борт шел с базы Довер через территорию Федеративной Республики Германия.
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"Похоже, что коллеги Берлину популярно объяснили, что одно дело не предоставлять Украине летальное оружие, это личное право каждого, но совсем другое дело - закрывать свое воздушное пространство, тем самым препятствуя предоставлению этого оружия партнерами", - отмечает по этому поводу украинский военный обозреватель Александр Коваленко, известный в сети под ником "Злой одессит".
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