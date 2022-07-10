Об этом сообщает The Telegraph .

По информации издания, за должность лидера консервативной партии, который вступит в должность премьера Британии после отставки Бориса Джонсона, будут бороться бывший глава Минздрава Саджид Джавид и экс-министр иностранных дел Джереми Хант.

Кроме того, о намерении возглавить правительство объявил новый министр финансов Надхим Захави и министр транспорта Грант Шаппс.

8 июля о желании получить должность заявил бывший глава минфина Британии Риши Сунак.

В то же время 9 июля министр обороны Бен Уоллес заверил, что не будет бороться за должность лидера консервативной партии.

5 июля министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид первыми подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона.

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке.

8 июля Риши Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на пост нового лидера консерваторов и премьер-министра.

9 июля сторонники премьера Британии Бориса Джонсона заявили , что претендующий на его должность эксминистр финансов Риши Сунак возглавлял процесс свержения главы правительства.

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