В борьбе за пост Джонсона в Великобритании осталось 4 кандидата
По результатам третьего тура голосования за будущего лидера Консервативной партии Великобритании в понедельник участие в выборах будут принимать четверо кандидатов
Об этом сообщает "Европейская правда".
По словам главы процедурного Комитета 1922 сэра Грема Брэди, было отдано 387 голосов депутатов Консервативной партии из 388 возможных.
По результатам голосования в следующий тур выборов прошли:
- бывший министр финансов Риши Сунак (115);
- младшее министерство по торговой политике Пенни Мордонт (82);
- министерша иностранных дел Лиз Трасс (71);
- бывший министр по равенству и местному самоуправлению Кэми Баденох (58 голосов).
Председатель спецкомитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендат набрал наименьшее количество голосов, 31, и выбывает из гонки.
Во вторник в 17.00 состоится четвертый тур голосования. В среду состоится последний тур голосования депутатов, в ходе которого будут избраны два финалиста.
В четверг британский парламент уходит на каникулы. За это время члены Консервативной партии по всей стране будут голосовать по почте, чтобы избрать нового лидера. Результат будет объявлен 5 сентября.
- В Британии продолжаются внутрипартийные выборы консерваторов для замены ушедшего в отставку 4 июля Бориса Джонсона.
- К борьбе за должность выступили 11 кандидатов, среди которых последней присоединилась глава МИД Лиз Трасс. Согласно данным букмекеров, бывший глава минфина Риши Сунак лидирует после того, как объявил о своей кандидатуре, и остается в лидерах по сей день.
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