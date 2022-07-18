В борьбе за пост Джонсона в Великобритании осталось 4 кандидата

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам главы процедурного Комитета 1922 сэра Грема Брэди, было отдано 387 голосов депутатов Консервативной партии из 388 возможных.

По результатам голосования в следующий тур выборов прошли:

бывший министр финансов Риши Сунак (115);

младшее министерство по торговой политике Пенни Мордонт (82);

министерша иностранных дел Лиз Трасс (71);

бывший министр по равенству и местному самоуправлению Кэми Баденох (58 голосов).

Председатель спецкомитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендат набрал наименьшее количество голосов, 31, и выбывает из гонки.

Во вторник в 17.00 состоится четвертый тур голосования. В среду состоится последний тур голосования депутатов, в ходе которого будут избраны два финалиста.

В четверг британский парламент уходит на каникулы. За это время члены Консервативной партии по всей стране будут голосовать по почте, чтобы избрать нового лидера. Результат будет объявлен 5 сентября.

В Британии продолжаются внутрипартийные выборы консерваторов для замены ушедшего в отставку 4 июля Бориса Джонсона.

К борьбе за должность выступили 11 кандидатов, среди которых последней присоединилась глава МИД Лиз Трасс. Согласно данным букмекеров, бывший глава минфина Риши Сунак лидирует после того, как объявил о своей кандидатуре, и остается в лидерах по сей день.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb