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Главная война с Россией "В борьбе добра и зла нет места нейтралитету": Зеленский призвал Швейцарию заблокировать активы РФ, а Китай – повлиять на агрессора

"В борьбе добра и зла нет места нейтралитету": Зеленский призвал Швейцарию заблокировать активы РФ, а Китай – повлиять на агрессора

30 сентября, 2022 пятница
11:13
война с Россией

Украина будет активно работать над тем, чтобы развивать отношения с Китаем, а Швейцария может заблокировать российские активы

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии, передает пресс-служба Офиса президента.

"Я бы очень хотел, чтобы Швейцария могла заблокировать российские активы, и мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение за оккупацию украинских территорий и за ту агрессию, которую Россия совершила против Украины", – отметил он.

Зеленский призвал граждан Швейцарии доносить до Европы правду о событиях в Украине.

Президент отметил, что в вопросе борьбы добра и зла не должно быть места для нейтралитета.

Он также выразил пожелание, чтобы Китай играл большую роль в окончании войны, влияя на Россию и поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины.

Президент отметил, что Украина будет активно работать над тем, чтобы развивать отношения с Китаем.

  • В США считают, что самым эффективным способом остановить Путина от применения ядерного оружия будет убедить лидеров Китая и США повлиять на российского диктатора.

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