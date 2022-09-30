Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии, передает пресс-служба Офиса президента.

"Я бы очень хотел, чтобы Швейцария могла заблокировать российские активы, и мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение за оккупацию украинских территорий и за ту агрессию, которую Россия совершила против Украины", – отметил он.

Зеленский призвал граждан Швейцарии доносить до Европы правду о событиях в Украине.

Президент отметил, что в вопросе борьбы добра и зла не должно быть места для нейтралитета.

Он также выразил пожелание, чтобы Китай играл большую роль в окончании войны, влияя на Россию и поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины.

Президент отметил, что Украина будет активно работать над тем, чтобы развивать отношения с Китаем.

В США считают, что самым эффективным способом остановить Путина от применения ядерного оружия будет убедить лидеров Китая и США повлиять на российского диктатора.

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