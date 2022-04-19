В бомбоубежищах "Азовстали" находятся более 200 гражданских людей, - Цкитишвили

Об этом он рассказал в эфире "Еспресо.TV".



“На территории завода “Азовсталь” идут бои. Очень многие здания завода уничтожены, а точнее их почти уже не осталось. Перед тем как покинуть завод, весь коллектив потратил почти неделю для того, чтобы правильно остановить работу завода, поскольку была угроза возникновения экологической катастрофы. На комбинате "Азовсталь" есть коксовые батареи, выработка и хранение бензола и до начала военных действий на заводе оставался жидкий чугун и сталь. Это могло бы привести к экологической катастрофе и угрозе для жителей Мариуполя. Поэтому в первые 7 дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины работники "Азовстали" просто героически выходили на работу для того, чтобы правильно остановить работу завода", - рассказал Цкитишвили.



Цкитишвили рассказал, что на заводе "Азовсталь" до войны России против Украины работало 10 478 человек. По его словам, после полномасштабного вторжения РФ работники завода продолжали выходить на работу, сначала работников было более 500, затем 200. Цкитишвили подчеркнул, что именно благодаря работникам завода удалось успешно остановить работу "Азовстали", избежав угрозы жителям Мариуполя.



“С начала войны России против Украины определенное количество работников завода выходили на работу. Сначала это было более 500 человек, затем 200, и именно благодаря им мы смогли правильно и успешно остановить комбинат "Азовсталь". Если бы этого не произошло, существовала угроза экологической катастрофы. По состоянию на сегодняшний день в бомбоубежищах "Азовстали" находится более 200 гражданских людей. Среди есть и дети”, - добавил Цкитишвили



Также Цкитишвили добавил, что в бомбоубежищах Азовстали находятся не только работники завода, но и обычные гражданские граждане. По его словам, руководство "Азовстали" готовило бомбоубежища накануне войны.



"В бомбоубежищах Азовстали находятся не только работники завода и члены их семей, а обычные гражданские граждане. Это люди, которые смогли добраться до бомбоубежищ завода. Мы готовили и предупреждали людей, что бомбоубежища "Азовстали" будут готовы к таким событиям, которые мы сейчас переживаем", - добавил Цкитишвили.

Напомним, кроме участников обороны Мариуполя в корпусах и подвалах расположенного в городе металлургического комбината "Азовсталь" нашли убежище гражданские. Несколько сотен человек ждут освобождения от ВСУ и не верят России, что обещает якобы безопасные гуманитарные коридоры.

По информации СБУ в Мариуполе рашисты готовят сбрасывать 3-тонные бомбы на завод "Азовсталь"



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