В большинстве регионов Украины станет прохладнее, ожидаются дожди: прогноз погоды на 26 июля от Натальи Диденко
В среду, 26 июля, в Украине прогнозируют преимущественно дожди с грозами, однако в восточных и южных регионах будет жаркая погода
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
Завтра кратковременные дожди ожидаются в западных, северных областях Украины, большинстве центральных. Осадки будут сопровождаться грозами.
Подробнее о погоде на западе, севере и в центре
Ветер будет преобладать с юго-запада, только на западе Украины - с северо-запада, будет умеренным, порой порывистым до штормовых порывов.
В северных областях: в Житомирской области жара ослабнет до +25 °C, в Киевской области до +26...+27 °C, в Черниговской области ожидается +26...+28 °C, а вот в Сумской области еще будет жарко, до +30 °C.
В центральной части температура опустится в Винницкой области, около +27 °C, на остальной территории центральных областей до +29...+32 °C.
Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об I уровне опасности 26 июля днем в западных, северных регионах, Винницкой, Черкасской и Одесской областях, а ночью на Волыни, Ривненщине и Житомирщине.
На востоке и юге будет жарко
В восточных и южных областях, на Днепропетровщине и значительной части Полтавщины будет сухая жаркая погода.
Днем в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях местами порывы ветра 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 17...22 °C, днем 27...32 °C, на юге Одесчины и в Крыму до 35 °C.
Погода в столице сменится осадками
В Киеве 26 июля местами пройдет дождь с грозой. Температура воздуха снизится и составит около +27...+28 °C днем, а ночью 17...22 °C.
Ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.
В Киевской области также предупреждение об опасном метеорологическом явлении.
Фото: Наталья Диденко
- В выходные 22 и 23 июля в большинстве областей Украины были сильные ливни, шквалы и град .
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