Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Завтра кратковременные дожди ожидаются в западных, северных областях Украины, большинстве центральных. Осадки будут сопровождаться грозами.

Подробнее о погоде на западе, севере и в центре

Ветер будет преобладать с юго-запада, только на западе Украины - с северо-запада, будет умеренным, порой порывистым до штормовых порывов.

В северных областях: в Житомирской области жара ослабнет до +25 °C, в Киевской области до +26...+27 °C, в Черниговской области ожидается +26...+28 °C, а вот в Сумской области еще будет жарко, до +30 °C.

В центральной части температура опустится в Винницкой области, около +27 °C, на остальной территории центральных областей до +29...+32 °C.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об I уровне опасности 26 июля днем в западных, северных регионах, Винницкой, Черкасской и Одесской областях, а ночью на Волыни, Ривненщине и Житомирщине.

На востоке и юге будет жарко

В восточных и южных областях, на Днепропетровщине и значительной части Полтавщины будет сухая жаркая погода.

Днем в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 17...22 °C, днем 27...32 °C, на юге Одесчины и в Крыму до 35 °C.

Погода в столице сменится осадками

В Киеве 26 июля местами пройдет дождь с грозой. Температура воздуха снизится и составит около +27...+28 °C днем, а ночью 17...22 °C.

Ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области также предупреждение об опасном метеорологическом явлении.

Фото: Наталья Диденко