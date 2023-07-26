Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В четверг западные, северные и центральные регионы накроют кратковременные дожди с грозами. Также это касается Одесской и Николаевской областей.

"На востоке Украины, Херсонщине, Запорожье, в Крыму и Днепропетровской области - без осадков", - сообщила Наталка Диденко.

Какая будет температура

По данным Натальи Диденко, в западных областях завтра можно ожидать +18...+23 °C. В восточных регионах +30...+35 °C. В центральных областях +23 °C, а в Днепре +33 °C, остальные +25+30 °C.

Также в северных регионах будет +23...+27°C. В южной части на Одесщине, Николаевщине +25...+27°C, в остальных +29...+33°C.

Фото: Наталья Диденко

В столице будет дождь

В Киеве ожидается дождь с грозой. Также будет комфортная температура воздуха в районе +23 °C. Однако прогнозируется порывистый ветер.

"В выходные атмосфера подарит Украине много солнца и приятного тепла, только в западных областях задержится влажная погода – пользуйтесь хорошими метеоусловиями", - добавила Диденко.