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В большинстве регионов Украины ожидаются дожди, однако на востоке будет сухо: прогноз погоды на 27 июля от Натальи Диденко

26 июля, 2023 среда
15:55
Общество

В четверг, 27 июля, в Украине прогнозируется дождь во многих регионах, но на востоке, на Херсонщине и в Крыму без осадков

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В четверг западные, северные и центральные регионы накроют кратковременные дожди с грозами. Также это касается Одесской и Николаевской областей.

"На востоке Украины, Херсонщине, Запорожье, в Крыму и Днепропетровской области - без осадков", - сообщила Наталка Диденко.

Какая будет температура

По данным Натальи Диденко, в западных областях завтра можно ожидать +18...+23 °C. В восточных регионах +30...+35 °C. В центральных областях +23 °C, а в Днепре +33 °C, остальные +25+30 °C.

Также в северных регионах будет +23...+27°C. В южной части на Одесщине, Николаевщине +25...+27°C, в остальных +29...+33°C.

Фото: Наталья Диденко

В столице будет дождь

В Киеве ожидается дождь с грозой. Также будет комфортная температура воздуха в районе +23 °C. Однако прогнозируется порывистый ветер.

"В выходные атмосфера подарит Украине много солнца и приятного тепла, только в западных областях задержится влажная погода – пользуйтесь хорошими метеоусловиями", - добавила Диденко.

  • В Европе наблюдается рекордно высокая температура – Италия объявила красный уровень тревоги для 16 городов, синоптики предупреждают, что жара будет продолжаться и на следующей неделе.
  • На выходных 22 и 23 июля в большинстве областей Украины были сильные ливни, шквалы и град .
Украина
новости Киева
Погода с Натальей Диденко
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