В большинстве регионов Украины ожидаются дожди, однако на востоке будет сухо: прогноз погоды на 27 июля от Натальи Диденко
В четверг, 27 июля, в Украине прогнозируется дождь во многих регионах, но на востоке, на Херсонщине и в Крыму без осадков
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
В четверг западные, северные и центральные регионы накроют кратковременные дожди с грозами. Также это касается Одесской и Николаевской областей.
"На востоке Украины, Херсонщине, Запорожье, в Крыму и Днепропетровской области - без осадков", - сообщила Наталка Диденко.
Какая будет температура
По данным Натальи Диденко, в западных областях завтра можно ожидать +18...+23 °C. В восточных регионах +30...+35 °C. В центральных областях +23 °C, а в Днепре +33 °C, остальные +25+30 °C.
Также в северных регионах будет +23...+27°C. В южной части на Одесщине, Николаевщине +25...+27°C, в остальных +29...+33°C.
Фото: Наталья Диденко
В столице будет дождь
В Киеве ожидается дождь с грозой. Также будет комфортная температура воздуха в районе +23 °C. Однако прогнозируется порывистый ветер.
"В выходные атмосфера подарит Украине много солнца и приятного тепла, только в западных областях задержится влажная погода – пользуйтесь хорошими метеоусловиями", - добавила Диденко.
- В Европе наблюдается рекордно высокая температура – Италия объявила красный уровень тревоги для 16 городов, синоптики предупреждают, что жара будет продолжаться и на следующей неделе.
- На выходных 22 и 23 июля в большинстве областей Украины были сильные ливни, шквалы и град .
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