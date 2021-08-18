В большинстве регионов Украины объявили штормовое предупреждение на 19 августа
Спасатели предупредили, что 19 августа в Украине ожидаются дожди, грозы, град и шквалы
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
В Украине объявили штормовое предупреждение.
"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. 19 в августа в центральных (кроме Винницкой), южных, днем также в восточных областях грозы, местами град, шквалы 15-20 м / с, ночью в центральных и южных областях местами значительные дожди (І уровень опасности, желтый) ", - говорится в сообщении.
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