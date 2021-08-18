В большинстве регионов Украины объявили штормовое предупреждение на 19 августа

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

В Украине объявили штормовое предупреждение.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. 19 в августа в центральных (кроме Винницкой), южных, днем также в восточных областях грозы, местами град, шквалы 15-20 м / с, ночью в центральных и южных областях местами значительные дожди (І уровень опасности, желтый) ", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb