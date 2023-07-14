В большинстве регионов Украины будет сухо, будет дождь лишь на востоке: прогноз погоды на выходные от Натальи Диденко
В выходные 15 и 16 июля в Украине ожидается теплая, сухая погода без сильной жары. Кое-где будет дождь только на Луганщине и Харьковщине
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
В течение 15-16 июля антициклон Fee обусловит практически по всей территории Украины солнечную и сухую погоду.
Только в Луганской и Харьковской области возможны отдельные кратковременные дожди с грозами.
Слишком жарко не будет
Температура воздуха 15-16 июля будет составлять эксклюзивно комфортные +25...+29 °C.
Чуть прохладнее будет на северо-востоке, выше в южной части и Закарпатье. В этих районах температура воздуха будет составлять +28...+31°C.
В западных областях Украины температура может превышать 30 °C.
В столице будет держаться комфортная температура
В Киеве в субботу и воскресенье ожидается сухая, преимущественно солнечная погода с комфортной температурой воздуха +26...+28°C.
В следующую неделю в столице начнется с возможной жары до +30 °C. Однако уже во вторник пройдет дождь, и температура воздуха немного снизится.
Синоптик Наталья Диденко также обратилась к находящимся на юге Европы украинцам, в ее центральных странах и даже в некоторых странах Восточной Европы. Отмечается, что там пройдет жаркая волна антициклона "Цербер", поэтому в ближайшие несколько дней температура воздуха может достигать 49 °C. В десяти городах, включая Флоренцию и Рим, объявлен красный уровень опасности.
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