Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В течение 15-16 июля антициклон Fee обусловит практически по всей территории Украины солнечную и сухую погоду.

Только в Луганской и Харьковской области возможны отдельные кратковременные дожди с грозами.

Слишком жарко не будет

Температура воздуха 15-16 июля будет составлять эксклюзивно комфортные +25...+29 °C.

Чуть прохладнее будет на северо-востоке, выше в южной части и Закарпатье. В этих районах температура воздуха будет составлять +28...+31°C.

В западных областях Украины температура может превышать 30 °C.

В столице будет держаться комфортная температура

В Киеве в субботу и воскресенье ожидается сухая, преимущественно солнечная погода с комфортной температурой воздуха +26...+28°C.



В следующую неделю в столице начнется с возможной жары до +30 °C. Однако уже во вторник пройдет дождь, и температура воздуха немного снизится.

Синоптик Наталья Диденко также обратилась к находящимся на юге Европы украинцам, в ее центральных странах и даже в некоторых странах Восточной Европы. Отмечается, что там пройдет жаркая волна антициклона "Цербер", поэтому в ближайшие несколько дней температура воздуха может достигать 49 °C. В десяти городах, включая Флоренцию и Рим, объявлен красный уровень опасности.