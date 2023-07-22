В большинстве регионов ожидается потепление и сухая погода: прогноз на 23 июля от Натальи Диденко
В воскресенье, 23 июля, в большинстве областей Украины прогнозируется теплая и сухая погода. Однако в Донецкой и Луганской областях ожидаются дожди
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Отмечается, что 23 июля в Украине будет доминировать сухая погода с температурой воздуха в течение дня +24...+29°C, на юге температура до +30°C.
"Только чуть-чуть фронт задержится завтра на юго-востоке Украины, Донбассе и Луганщине - там местами дожди с грозами", - говорится в сообщении.
Фото: Наталья Диденко
В столице ожидается теплая погода
В Киеве в воскресенье, 23 июля прогнозируется прекрасная погода. По данным Натальи Диденко, осадков не предполагается. Также ожидается потепление до +25°C.
- На выходных 22 и 23 июля в большинстве областей Украины ожидаются сильные ливни, шквалы и град . В воскресенье прогнозируется прояснение и потепление в некоторых регионах.
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