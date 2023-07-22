Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Отмечается, что 23 июля в Украине будет доминировать сухая погода с температурой воздуха в течение дня +24...+29°C, на юге температура до +30°C.

"Только чуть-чуть фронт задержится завтра на юго-востоке Украины, Донбассе и Луганщине - там местами дожди с грозами", - говорится в сообщении.

Фото: Наталья Диденко

В столице ожидается теплая погода

В Киеве в воскресенье, 23 июля прогнозируется прекрасная погода. По данным Натальи Диденко, осадков не предполагается. Также ожидается потепление до +25°C.