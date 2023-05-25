В большинстве областей Украины зафиксированы перебои с электроснабжением из-за непогоды и обстрелов: подробности
В большинстве областей Украины есть перебои с электроснабжением из-за непогоды и обстрелов. В частности, на Буковине произошло падение обломков БПЛА на линии электропередачи
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Ночью враг нанес очередной массированный дроновый удар по всей территории страны. В Черновицкой области зафиксировано повреждение линий электропередачи из-за падения обломков сбитого вражеского БПЛА, есть обесточенные потребители в одном из районов", - говорится в сообщении.
Из-за обстрелов прифронтовых и приграничных с РФ территорий в Донецкой области было обесточено 18 населенных пунктов, в Запорожской области – шесть.
После предварительного обстрела обесточенной остается шахта Донецкой области.
"Из-за неблагоприятных погодных условий было обесточено в Днепропетровской области 73 населенных пункта, также из-за сильных гроз были отключения потребителей в Кировоградской и Запорожской областях", - рассказали в Минэнерго.
Там отметили, что из-за технологических нарушений без света временно были абоненты в Николаевской и Одесской областях, но сейчас их уже запитали.
В Киевской области без света остаются 3,2 тыс. потребителей. Продолжаются восстановительные работы.
"Помимо этого из-за предварительных обстрелов также остается без света часть потребителей в Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях", - резюмировали в Минэнерго.
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