Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Ночью враг нанес очередной массированный дроновый удар по всей территории страны. В Черновицкой области зафиксировано повреждение линий электропередачи из-за падения обломков сбитого вражеского БПЛА, есть обесточенные потребители в одном из районов", - говорится в сообщении.

Из-за обстрелов прифронтовых и приграничных с РФ территорий в Донецкой области было обесточено 18 населенных пунктов, в Запорожской области – шесть.

После предварительного обстрела обесточенной остается шахта Донецкой области.

"Из-за неблагоприятных погодных условий было обесточено в Днепропетровской области 73 населенных пункта, также из-за сильных гроз были отключения потребителей в Кировоградской и Запорожской областях", - рассказали в Минэнерго.

Там отметили, что из-за технологических нарушений без света временно были абоненты в Николаевской и Одесской областях, но сейчас их уже запитали.

В Киевской области без света остаются 3,2 тыс. потребителей. Продолжаются восстановительные работы.

"Помимо этого из-за предварительных обстрелов также остается без света часть потребителей в Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях", - резюмировали в Минэнерго.