В большинстве областей Украины ожидается ослабление жары, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.



"Главная новость завтрашнего вторника - ослабление жары за холодным фронтом в большинстве областей Украины. Температура воздуха 3 августа в течение дня позволит спокойнее передвигаться по улицам, а не прыгать от тени к тени и быстро под кондиционер - предполагается +25°C...+28°C", - написала госпожа Диденко.



В западных области 3 августа днем будет +22°C...+27°C. На востоке и юге страны будет теплее: +29°C...+33°C.



"Атмосферный фронт во вторник зацепится за наш Восток и юго-восток, поэтому именно там завтра вероятны кратковременные дожди и грозы. Также местами ожидаются дожди в Карпатах. На остальной территории Украины сухую погоду организует выступление дальнего, но мощного атлантического антициклона", - отметила Диденко .



В Киеве 3 августа температура воздуха в течение дня составит +25°C...+26°C, дожди маловероятны.