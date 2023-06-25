Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Отмечается, что понедельник, 26 июня, пройдет с дождями в восточных областях, на юго-востоке Украины, а также на Полтавщине, Черкасщине и Днепропетровщине. Дожди ожидаются с грозами и порывистым ветром.

Местами дождливая погода будет также господствовать на севере и западе Украины. На остальных территориях – сухо.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в комфортных пределах - предполагается +21...+26°C, на юге +25...+30°C. На северо-востоке воздух будет свежее, температура там будет достигать +18...+22°C.

В столице Украины легко дышится, днем температура воздуха будет колебаться в районе +21...+23 °C. Однако существует вероятность локальных дождей. Синоптик предупреждает о сильных порывах ветра с северо-запада.

В начале июля по территории Украины произойдет повышение температуры воздуха до жары.