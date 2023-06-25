В большинстве областей ожидаются дожди с грозами и ветром, на юге - теплее всего: прогноз погоды на 26 июня от Натальи Диденко
Новая неделя в восточных, северных и западных областях начнется с сильных дождей и ветра, а на юге будет царить сухая погода
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Отмечается, что понедельник, 26 июня, пройдет с дождями в восточных областях, на юго-востоке Украины, а также на Полтавщине, Черкасщине и Днепропетровщине. Дожди ожидаются с грозами и порывистым ветром.
Местами дождливая погода будет также господствовать на севере и западе Украины. На остальных территориях – сухо.
Температура воздуха в течение дня будет колебаться в комфортных пределах - предполагается +21...+26°C, на юге +25...+30°C. На северо-востоке воздух будет свежее, температура там будет достигать +18...+22°C.
В столице Украины легко дышится, днем температура воздуха будет колебаться в районе +21...+23 °C. Однако существует вероятность локальных дождей. Синоптик предупреждает о сильных порывах ветра с северо-запада.
В начале июля по территории Украины произойдет повышение температуры воздуха до жары.
- 25 июня синоптик Наталья Диденко прогнозировала на территории Украины преимущественно теплую погоду, однако продолжатся дожди с грозами.
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