Об этом сообщило Главное управление развития Министерства обороны Украины в telegram .

"При этом применяют разные подходы: и так называемые добровольческие батальоны, и батальоны резервные, батальоны "боевого армейского резерва страны" (БАРС), которые они сейчас комплектуют в каждом военном округе для того, чтобы восполнить потери, нарастить свои усилия, и увеличить численность именно той группировки, которая может быть применена против нашего государства", - заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Читайте также: Скрытая мобилизация в Москве и Петербурге направлена на подготовку танкистов, - ГУР

Также, по словам представителя ГУР МО Украины, сегодня у России есть значительные проблемы в комплектовании вооруженных сил.

"Время истекает, блицкрига они не получили. Поможет ли мобилизация большего количества человек в РФ? Пожалуй, все же нет. Потому что моральное состояние военнослужащих, которые ведут боевые действия, снижается, во-первых. Во-вторых, на контракт, на добровольное вступление в ряды ВС РФ все меньше желающих. Кроме того, началась паника среди населения крупных городов, потому что никто не хочет просто так идти служить в вооруженные силы, а тем более идти на войну", - подытожил он.

25 августа Путин подписал указ об увеличении вооруженных сил РФ до более чем 2 млн.

В Министерстве обороны высмеяли такой указ президента России Владимира Путина.

26 августа Институт изучения войны отметил, что указом об увеличении армии России Путин пытается избежать всеобщей мобилизации .

Также директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что офицеров РФ, занимавшихся подготовкой мобилизованных, присоединили к 3-му батальону, поэтому теперь армия врага не может готовить призывников.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb