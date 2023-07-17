Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Вторник, 18 июля, пройдет жарко по всей территории Украины.

В частности, в южных, центральных областях и на востоке дневная температура воздуха будет +29...+34 °C, а в Херсонской, Николаевской, Запорожье и в Крыму местами будет достигать +32...+36 °C.

В западных и северных областях столбики термометров поднимутся до комфортных +24...+29°C, а в Закарпатье - до +30°C.

В большей части страны будет дождь

Во вторник кратковременные дожди с грозами возможны в большинстве областей Украины. Синоптик Наталья Диденко отмечает, что во время грозовых дождей есть вероятность сильных шквальных ветров и града.

В южной части грозовой дождь более вероятен только в Одесской области. Днем осадки будут прекращаться на западе Украины.

В столице в течение недели будет спадать жара

В Киеве 18 июля ожидается дождь с грозой. Температура воздуха после жары в понедельник, 16 июля, снизится, а температура в течение дня составит +25...+28°C.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что именно понедельник пока является самым жарким в столице из ближайшей перспективы. После него в течение недели будет более прохладная погода.

В субботу, 22 июля, возможен сильный дождь и кратковременное похолодание до +18...+20 °C.