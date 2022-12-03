В больницы Токмака привезли более 10 машин с ранеными и убитыми военными РФ

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на фейсбук.

"Противник продолжает нести потери", - сообщают в Генштабе.

В частности, к временно оккупированному Токмаку на Запорожье привезли раненых и убитых оккупантов. Зафиксировано, что в больницы прибыли более 10 автомобилей с получившими ранения военными РФ и телами погибших.

Напомним, за сутки 2 декабря Силы обороны сбили вертолет кафиров и 6 БПЛА типа "Орлан-10", также защитники ударили по личному составу, вооружению и военной технике врага.

В период с 26 ноября по 1 декабря морские пехотинцы уничтожили российский ЗРК, 8 беспилотников и 2 хранилища с боеприпасами.