В больницы Токмака привезли более 10 машин с ранеными и убитыми военными РФ
Во временно оккупированном Токмаке на Запорожье в больницы прибыли более 10 автомобилей с ранеными и погибшими российскими военнослужащими
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на фейсбук.
"Противник продолжает нести потери", - сообщают в Генштабе.
В частности, к временно оккупированному Токмаку на Запорожье привезли раненых и убитых оккупантов. Зафиксировано, что в больницы прибыли более 10 автомобилей с получившими ранения военными РФ и телами погибших.
- Напомним, за сутки 2 декабря Силы обороны сбили вертолет кафиров и 6 БПЛА типа "Орлан-10", также защитники ударили по личному составу, вооружению и военной технике врага.
- В период с 26 ноября по 1 декабря морские пехотинцы уничтожили российский ЗРК, 8 беспилотников и 2 хранилища с боеприпасами.
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