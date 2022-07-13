Об этом сообщило издание Bild.

Министерство социальных дел Бранденбурга объявило, что 17 человек с серьезными ранениями и их спутники прибыли в среду в аэропорт Берлин-Бранденбург недалеко от Шенефельда.

Раньше их перевезли из Украины в Польшу, а затем вывезли в Германию.

В конце мая раненые из Украины были впервые доставлены для лечения в Берлин и Бранденбург, говорится в сообщении.

Никакой дополнительной информации о пациентах не сообщают.

25 мая канцлер Австрии предложил взять на лечение и реабилитацию сотни раненых женщин и детей из Украины.

В июне в аэропорт немецкого Гамбурга прибыл самолет Scandinavian Airlines с ранеными украинцами. Также сообщалось, что в начале июня в Баварию для лечения доставлены 35 раненых украинцев, которых привезли специальным рейсом самолета Бундесвера.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb