В больницы Германии прибыли новые тяжело раненые в результате войны украинцы, - СМИ
Несколько раненых из Украины доставили в среду в больницы скорой помощи в Берлине и Бранденбурге на лечение
Об этом сообщило издание Bild.
Министерство социальных дел Бранденбурга объявило, что 17 человек с серьезными ранениями и их спутники прибыли в среду в аэропорт Берлин-Бранденбург недалеко от Шенефельда.
Раньше их перевезли из Украины в Польшу, а затем вывезли в Германию.
В конце мая раненые из Украины были впервые доставлены для лечения в Берлин и Бранденбург, говорится в сообщении.
Никакой дополнительной информации о пациентах не сообщают.
- 25 мая канцлер Австрии предложил взять на лечение и реабилитацию сотни раненых женщин и детей из Украины.
- В июне в аэропорт немецкого Гамбурга прибыл самолет Scandinavian Airlines с ранеными украинцами. Также сообщалось, что в начале июня в Баварию для лечения доставлены 35 раненых украинцев, которых привезли специальным рейсом самолета Бундесвера.
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