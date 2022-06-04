В больницы ЕС переведены 500 украинских пациентов
Из Украины, Молдовы и граничащих с Украиной стран-членов ЕС в больницы по всей Европе доставили 500 украинских пациентов
Об этом идет речь на официальном сайте представительства ЕС в Украине.
Представительство Европейского Союза в Украине отмечает, что сейчас украинские больницы находятся под давлением. Поэтому, чтобы помочь, ЕС координирует медицинскую эвакуацию. Этот процесс осуществляется через механизм гражданской защиты Европейского Союза.
Основными странами назначения пока были Бельгия, Германия, Дания, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния и Швеция.
- Напомним, Австрия примет на лечение около 100 тяжело раненых женщин и детей из Украины, а Германия поможет Украине в создании ожоговых центров.
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