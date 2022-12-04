Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Пресс-служба сообщает об уточнении информации: "в период с 28 по 30 ноября этого года до 70 раненых и более 230 погибших российских захватчиков доставлены в больничные учреждения временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей".

Также отмечается, что потери личного состава в очередной раз привезли в местную больницу Мелитополя.

Напомним, по состоянию на 3 декабря за время полномасштабной войны против Украины российские оккупанты потеряли 90 600 человек погибшими, 2 917 танков, 280 самолетов и 263 вертолета.

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