В больницы Донетчины и Луганщины привезли около 70 раненых и более 230 погибших военных РФ, - Генштаб
Погибших и раненых врагов привозят на временно оккупированные территории Украины: почти 70 раненых и более 230 тел - в больницах Донетчины и Луганщины
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.
Пресс-служба сообщает об уточнении информации: "в период с 28 по 30 ноября этого года до 70 раненых и более 230 погибших российских захватчиков доставлены в больничные учреждения временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей".
Также отмечается, что потери личного состава в очередной раз привезли в местную больницу Мелитополя.
- Напомним, по состоянию на 3 декабря за время полномасштабной войны против Украины российские оккупанты потеряли 90 600 человек погибшими, 2 917 танков, 280 самолетов и 263 вертолета.
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