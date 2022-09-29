В больницу временно оккупированного Старобельска доставили более 200 раненых захватчиков, - Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил очередные потери личного состава противника
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ
В больницы временно оккупированного Старобельска в Луганскую область привезли еще более 200 раненых оккупантов. Это далеко не единственные человеческие потери противника за текущие сутки.
В частности, подтверждено поражение сосредоточенной живой силы и военной техники захватчика в районе Новой Кубани в Херсонской области, что привело также к детонации боеприпасов. Утраты неприятеля уточняются.
По уточненной информации, враг потерял более 40 человек ранеными и около 15 погибшими в районе Софиевки Бердянского района Запорожской области.
- За сутки ВСУ поразили 4 командных пункта, 15 районов скопления войск и техники врага и 6 складов с боеприпасами, - Генштаб
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