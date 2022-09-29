В больницу временно оккупированного Старобельска доставили более 200 раненых захватчиков, - Генштаб

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ

В больницы временно оккупированного Старобельска в Луганскую область привезли еще более 200 раненых оккупантов. Это далеко не единственные человеческие потери противника за текущие сутки.

В частности, подтверждено поражение сосредоточенной живой силы и военной техники захватчика в районе Новой Кубани в Херсонской области, что привело также к детонации боеприпасов. Утраты неприятеля уточняются.

По уточненной информации, враг потерял более 40 человек ранеными и около 15 погибшими в районе Софиевки Бердянского района Запорожской области.

За сутки ВСУ поразили 4 командных пункта, 15 районов скопления войск и техники врага и 6 складов с боеприпасами, - Генштаб

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