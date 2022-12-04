Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба от 4 декабря.

Отмечается, что враг продолжает нести потери на Донецком и Луганском направлениях. По данным Генштаба, больницы Донецка переполнены ранеными военнослужащими противника. Поэтому плановые операции гражданским пациентам перенесли на неопределенный срок, новых раненых не принимают.

Также сообщается, что в Новопсковское территориальное медицинское объединение временно оккупированной Луганской области за последние дни доставлено до 300 раненых российских оккупантов.

Потери РФ на Украине превысили 91 тыс. человек убитыми.

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