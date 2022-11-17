В больницу Мелитополя завезли "партию" раненых россиян, – Федоров
В больницу временно оккупированного Мелитополя привезли "партию" раненых россиян
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
"Рашисты на временно оккупированной территории Запорожской области вдруг заболели. Прошлой ночью в больницу в Мелитополе привезли более десяти захватчиков с травмами разной степени тяжести. Их якобы извлекают из-под завалов в школе с. Михайловка", - говорится в сообщении.
Согласно информации, также известно, что ночью "было громко во временно оккупированной Васильевке".
- Напомним: 13 ноября с центральной площади Мелитополя исчез российский флаг, оккупационные власти заявляют, что это "профилактические работы".
- Тогда же бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес заявил , что уже в январе 2023 года украинские военные освободят Мелитополь и Мариуполь.
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