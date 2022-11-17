В больницу Мелитополя завезли "партию" раненых россиян, – Федоров

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Рашисты на временно оккупированной территории Запорожской области вдруг заболели. Прошлой ночью в больницу в Мелитополе привезли более десяти захватчиков с травмами разной степени тяжести. Их якобы извлекают из-под завалов в школе с. Михайловка", - говорится в сообщении.



Согласно информации, также известно, что ночью "было громко во временно оккупированной Васильевке".