Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, сейчас оккупационная "власть" Мариуполя ищет доноров, поскольку российским солдатам необходимо большое количество крови.

Андрющенко призывает мариупольцев игнорировать запросы военного госпиталя.

"Россияне и так выпили слишком много нашей крови, чтобы еще добровольно с ними делиться", - пишет он.