В больницу Мариуполя привезли большое количество раненых оккупантов, - советник мэра
В Мариупольскую больницу №2, в которой оккупанты обустроили военный госпиталь, недавно завезли большое количество раненых солдат вс РФ
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его данным, сейчас оккупационная "власть" Мариуполя ищет доноров, поскольку российским солдатам необходимо большое количество крови.
Андрющенко призывает мариупольцев игнорировать запросы военного госпиталя.
"Россияне и так выпили слишком много нашей крови, чтобы еще добровольно с ними делиться", - пишет он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.06
Покупка 39.06Продажа 40.03
-
EUR
Покупка 39.31Продажа 40.58
- Актуальное
- Важное