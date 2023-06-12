Об этом изданию InPoland сообщила представитель польского города Шамотул Сандра Чуда.

В аварии пострадали пять человек, среди них - двое молодых украинцев. Один 14-летний парень скончался в больнице, еще один подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По словам спикера великопольской полиции Анджея Боровяка, ДТП произошло на дороге в Шамотульском уезде Великопольского воеводства. Водитель Seicento пытался притормозить, когда увидел двух человек на велосипедах на обочине. У него сзади врезался Passat, и от удара машину отбросило во встречную Corsa, а водитель Passat сбил велосипедистов.

Полиция установила, что водитель автомобиля Passat находился в нетрезвом состоянии. В организме мужчины обнаружили 1,6 промилле алкоголя. Водитель задержан.