В больнице в Польше скончался 14-летний парень из Украины, которого сбил пьяный водитель
14-летний украинец, которого 11 июня сбил пьяный водитель, скончался в больнице в Польше. Еще один подросток, гражданин Украины, находится в больнице в тяжелом состоянии
Об этом изданию InPoland сообщила представитель польского города Шамотул Сандра Чуда.
В аварии пострадали пять человек, среди них - двое молодых украинцев. Один 14-летний парень скончался в больнице, еще один подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии.
По словам спикера великопольской полиции Анджея Боровяка, ДТП произошло на дороге в Шамотульском уезде Великопольского воеводства. Водитель Seicento пытался притормозить, когда увидел двух человек на велосипедах на обочине. У него сзади врезался Passat, и от удара машину отбросило во встречную Corsa, а водитель Passat сбил велосипедистов.
Полиция установила, что водитель автомобиля Passat находился в нетрезвом состоянии. В организме мужчины обнаружили 1,6 промилле алкоголя. Водитель задержан.
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