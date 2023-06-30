В больнице в Польше скончалась винницкая волонтерка Таисия Гайда

Об этом сообщает Общественная организация "Автомайдан Виннитчина".

"Мы потеряли Таю... Перестало биться ее мужественное сердце... Она все могла одолеть на своем пути! Она пробивала свет в темных туннелях коррупции и мошенничества на самом высоком уровне! Она помогала фронту, нашим воинам, больным! Она делала миллион важных дел для Украины и для украинцев!" – написали в общественной организации.

О похоронах обещают сообщить впоследствии.



Информацию также подтвердила главный редактор Движения Честно Ирина Федорив.

Она могла набрать вечером и рассказать о какой-то малой общине Виннитчины и я понимала, что там она, как всегда, нашла бриллиант. Ее материалы в топах просмотров на сайте ЧЕСТНО... Эти кейсы брали ведущие СМИ страны, это всегда было глубоко. Она "ломала хребты коррупционеров", - написала Федоров.