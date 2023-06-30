В больнице в Польше скончалась винницкая волонтерка Таисия Гайда
В пятницу, 30 июня, в польской больнице скончалась винницкая активистка и глава общественной организации "Автомайдан Виннитчина" и представитель движения Честно Таисия Гайда
Об этом сообщает Общественная организация "Автомайдан Виннитчина".
"Мы потеряли Таю... Перестало биться ее мужественное сердце... Она все могла одолеть на своем пути! Она пробивала свет в темных туннелях коррупции и мошенничества на самом высоком уровне! Она помогала фронту, нашим воинам, больным! Она делала миллион важных дел для Украины и для украинцев!" – написали в общественной организации.
О похоронах обещают сообщить впоследствии.
Информацию также подтвердила главный редактор Движения Честно Ирина Федорив.
Она могла набрать вечером и рассказать о какой-то малой общине Виннитчины и я понимала, что там она, как всегда, нашла бриллиант. Ее материалы в топах просмотров на сайте ЧЕСТНО... Эти кейсы брали ведущие СМИ страны, это всегда было глубоко. Она "ломала хребты коррупционеров", - написала Федоров.
- Глава общественной организации "Автомайдан Виннитчина" Таисия Гайда получила ожоги 70% тела и для длительного лечения во Львове нуждается в донорской крови.
- Во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступил запрос Министерства здравоохранения Украины о возможности немедленной медицинской эвакуации за границу.
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