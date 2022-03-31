В больнице в Лисичанске скончалась девочка в возрасте 1 год и 7 месяцев, ранена в результате обстрелов

Об этом сообщил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай.

"Крошечная девочка из Лисичанска умерла... Ангелу Легких облачков... Вчера в дом их семьи в Лисичанске прилетел снаряд. Вся семья получила ранения. Родители в удовлетворительном состоянии. Врачи продолжают бороться за старшего братика убитой орками маленькой лисичанки! Горите в аду, российские ублюдки!" – написал Сергей Гайдай.

Отметим, что 30 и 31 марта оккупанты обстреляли жилые дома, школы и нефтяное хранилище в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном, по меньшей мере два человека погибли.

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